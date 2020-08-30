Уфимцы жалуются на опасную улицу в центре города

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Жители улицы Житомирской в Уфе беспокоятся за свою безопасность и здоровье. С тех пор как один из местных дворов выкупил неизвестный застройщик, тут стали собираться маргиналы, а близлежащая территория превратилась в общественный туалет.

Как рассказали изданию Ufa1.ru местные жители, раньше здесь жил дедушка-барахольщик, который копил во дворе всякий хлам, потом его участок купила какая-то компания, заборы убрали, но дальше этого дело не пошло. Теперь здесь устраивают посиделки бездомные. Местные жители волнуются, что те могут однажды спалить весь квартал из-за неосторожно брошенной сигареты.

По их словам, администрация города не имеет представления о том, кто тот застройщик, купивший землю, потому и предъявить претензии никому не может. Пока местным жителям остается наводить порядок на улице своими силами.