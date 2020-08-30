Гол Жамалетдинова принес «Уфе» ничью в матче с «Динамо»

"Уфе" удалось сравнять счет Фото: Рустем АХУНОВ

Футболисты «Уфы» сыграли вничью с «Динамо» в домашнем матче. Матч на стадионе «Нефтяник» завершился со счетом 1:1.

Первый гол на 43-й минуте забил лидер бело-голубых Клинтон Н`Жье, точно пробивший в ближний угол ворот Беленова. Один из лучших вратарей Премьер-лиги не ожидал этого удара и попросту не успел среагировать.

Сравнял счет в матче Тимур Жамалетдинов, замкнувший передачу Сухова с фланга на 59-й минуте. Именно Жамалетдинов и был признан лучшим игроком матча.

На момент публикации статьи «Динамо» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфе» же ничья позволила выйти из зоны стыковых матчей. Подопечные Вадима Евсеева занимают 11-е место.