Гол Жамалетдинова принес «Уфе» ничью в матче с «Динамо»

"Уфе" удалось сравнять счет
Фото: Рустем АХУНОВ
Футболисты «Уфы» сыграли вничью с «Динамо» в домашнем матче. Матч на стадионе «Нефтяник» завершился со счетом 1:1.
Первый гол на 43-й минуте забил лидер бело-голубых Клинтон Н`Жье, точно пробивший в ближний угол ворот Беленова. Один из лучших вратарей Премьер-лиги не ожидал этого удара и попросту не успел среагировать.
Сравнял счет в матче Тимур Жамалетдинов, замкнувший передачу Сухова с фланга на 59-й минуте. Именно Жамалетдинов и был признан лучшим игроком матча.
На момент публикации статьи «Динамо» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфе» же ничья позволила выйти из зоны стыковых матчей. Подопечные Вадима Евсеева занимают 11-е место.