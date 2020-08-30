В Уфе спустя месяц нашли мужчину, который со своей бандой в масках напал на влюбленную пару

Молодая пара находилась в подъезде, когда на них набросились неизвестные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дерзкое разбойное нападение на молодую пару было совершено еще в середине июля в уфимской Зеленой роще. 29-летний уфимец со своей 31-летней девушкой находились в подъезде собственного дома - многоэтажки по улицы Менделеева, когда внезапно на них набросились неизвестные. Все трое были в масках с прорезями для глаз. Более того нападавшие были вооружены - они выстрелили резиновой пулей в парня, применили газовый баллончик, а еще и ударили кирпичом по голове. Только чудом паре удалось избежать серьезных травм.

Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, одним из нападавших оказался 21-летний безработный уфимец. Молодого человека задержали на днях, у него дома провели обыск. Местонахождение соучастников преступления еще устанавливается, им тоже грозит арест.