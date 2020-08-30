Уфимский рэпер Моргенштерн хочет разыграть свой легендарный «Мерин»

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Известный рэпер Моргенштерн решил распрощаться со своим «Мерином». Легендарный Mercedes-Benz, которому посвящен один из хитов исполнителя, может обрести нового хозяина из числа подписчиков Моргенштерна.

О грядущем розыгрыше элитной иномарки рэпер объявил на своей странице в «Инстаграм». По его словам, ровно год назад, 30 августа, вышел в свет «Новый мерин». Символично, что на юбилей клипа рэпер решил подарить машину одному из подписчиков. «Легендарная тачка требует легендарного финала», - пояснил на своей странице Алишер.

Розыгрыш состоится тогда, когда, по словам Моргенштерна, будет «достаточно людей». Условия просты - подписаться на аккаунт розыгрыша и на странички «всех жителеи трэп-дома».

Победителю Алишер привезет автомобиль лично, причем в любую точку мира.

На момент публикации на страницу розыгрыша подписалось уже более 270 тысяч человек.