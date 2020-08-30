В Уфе заработал второй тактильный мини-парк

Фото: Центр социальных технологий "Ломая барьеры" , vk.com

Второй в республике тактильный мини-парк заработал на днях в «Волшебном мире» в Уфе, возле водных аттракционов. Как рассказали в Минтруда Башкирии, его создавали пятеро волонтеров из разных городов России. Они соорудили тактильную дорожку, стену и помогли установить перголы. Все элементы парка рассчитаны на то, чтобы их можно было трогать, развивать мелкую моторику.

Напомним, что первый тактильный мини-парк был открыт в уфимском парке им. Ивана Якутова. Однако волонтеры не намерены останавливаться. Центр «Ломая барьеры» планирует создать такие площадки в каждом районе Уфы.