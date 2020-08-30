В ночном небе над Уфой можно будет увидеть Международную космическую станцию

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В ближайшие ночи жители Уфы смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию. Время и направление ее движения специалисты Уфимского планетария опубликовали в соцсетях.

Так, завтра, 31 августа, МКС можно будет наблюдать с 4:35 до 4:39 на юге, юго-востоке. Расписание на остальные дни выглядит следующим образом:

- 1 сентября с 3:49 до 3:51 (юго-восток - восток, юго-восток) / 5:22 - 5:28 (юго-запаз - восток)

- 2 сентября в 4:36 - 4:40 (юг, юго-запад - восток)

- 3 сентября в 3:51 - 3:53 (юго-восток - восток) / 5:24 - 5:30 (запад, юго-запад - восток)

- 4 сентября в 4:38 - 4:42 (юг, юго-запад - восток)

- 5 сентября в 3:52 - 3:54 (юго-восток - восток) / 5:25 - 5:31 (запад, юго-запад - восток, юо-восток)

По словам сотрудников планетария, увидеть МКС можно будет невооруженным глазом, однако лучше наблюдать ее в бинокль.