В Башкирии еще 32 человека заразились коронавирусом

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В Башкирии число заразившихся коронавирусом подбирается к восьми тысячам человек. За минувшие сутки в регионе было зафиксировано еще 32 случая заражения. Таким образом, общее число заболевших этой инфекцией в регионе с начала пандемии составило 7763 человека.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 30 августа в Башкирии не зарегистрировано новых летальных исходов. Умершими от COVID-19 в республике по-прежнему числятся 29 человек. О последней жертве инфекции, напомним, стало известно накануне. В Минздраве Башкирии сообщили, что ей стала 78-летняя жительница города Стерлитамака.

О количестве выписавшихся в центре по мониторингу не сообщают.