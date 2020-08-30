Житель Уфы устроил дебош на заправке в Севастополе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В неприятную историю попал 40-летний уфимец, приехавший в Севастополь. Мужчина заехал на местную автозаправку и решил выкурить сигаретку. Перекур он устроил в непосредственной близости от резервуаров с топливом. Работник АЗС заметил это и сделал мужчине замечание. Уфимец разозлился, вспыхнула словесная перепалка, вскоре в ход пошли и кулаки. Драку мужчин зафиксировали расположенные поблизости камеры.

Кто-то из сотрудников АЗС нажал на тревожную кнопку и разнимать граждан приехали сотрудники Росгвардии. Они обнаружили, что оператору заправки сильно досталось от гостя из Башкирии. Мужчине пришлось вызвать скорую. Уфимца же задержали и передали полиции. В местном управлении Росгвардии уточнили, что он уже имел ранее судимость.