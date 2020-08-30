В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать школьные медицинские инспекторы

В каждой школе будут работать один или два мединспектора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В новом учебном году в условиях пандемии коронавируса в школах Башкирии появятся медицинские инспекторы. Как сообщили в Минздраве республики, это будут ординаторы и старшекурсники БГМУ и медицинских колледжей.

Мединспекторы будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в учебных заведениях. В частности, они будут измерять температуру у педагогов и учащихся (она должна быть не выше 37,1 градуса), контролировать наличие антисептиков и бактерицидных ламп, соблюдение дистанции и прочее, а всю информацию вносить в чек-лист.

В каждой школе будут работать один или два инспектора - по количеству смен. Эта работа будет зачтена им как учебная практика.

Напомним, что учеба в школах Башкирии начнется 2 сентября, но с рядом ограничений. Например, детей нельзя будет вызывать к доске.