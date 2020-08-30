В Башкирии женщина едва не умерла из-за токсичной краски

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Масляная краска, хранившаяся в погребе, едва не стала причиной гибели 40-летней женщины. Инцидент произошел 28 августа в Уфимском районе республики. В региональном госкомитете по ЧС рассказали, что местная жительница решила покрасить полки в погребе. Она спустилась туда с масляной краской, и вскоре ей стало дурно - сказались токсичные пары. Надышавшись ими, женщина лишилась чувств. К счастью, ей вовремя оказали помощь, тем самым сохранив жизнь.

Спасатели напоминают, что подобные истории не всегда заканчиваются хорошо. В погребах часто скапливаются вредные газы от дезинфицирующих средств, средств дератизации, красок и прочих веществ, которые могут быть гибельны для людей.

Госкомитет республики по ЧС призывает жителей соблюдать особую осторожность в погребах, овощехранилищах и других замкнутых пространствах.