Этнопарк «Ватан» в Уфе планируют благоустроить по проекту молодых архитекторов

Фото: мэрия Уфы

Уфимский этнопарк «Ватан» ждут перемены. Проект благоустройства территории разработает команда молодых архитекторов из Уфы, пояснили в мэрии города. Они получили такую возможность благодаря победе во Всероссийском архитектурно-градостроительном конкурсе, который проходил в рамках фестиваля молодых архитекторов «Перспектива'20». В чем заключается концепция благоустройства парка, пока не уточняется.

Этнопарк «Ватан», напомним, был сознан на грант главы Башкирии к международным саммитам 2015 года. В настоящий момент он представляет собой открытую площадку, главным объектом которой является «Этнодеревня» из семи юрт. В каждой юрте представлены те или иные стороны жизни башкирского народа: быт, ремесла, природные богатства республики.