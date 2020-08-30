В Уфе частично перекрыли улицу Авроры

Фото: мэрия Уфы

В Уфе до 6:00 утра 31 августа будет частично перекрыта улица Авроры. В мэрии города уточнили, что движение ограничили в районе дома №17. На этом участке планируется смонтировать наружные системы водоснабжения для физкультурно-оздоровительного комплекса детско-юношеской спортивной школы по гимнастике.

Пока рабочие будут прокладывать трубы, общественный транспорт пустят по объездному маршруту, а троллейбусы №13, 16 и 21 не будут ходить вовсе.

Напомним, что ранее было объявлено о перекрытии улицы Ленина. До 10 октября на участке от улицы Пушкина до бульвара Ибрагимова будут менять асфальт.