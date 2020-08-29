В Минобре Башкирии рассказали, что ждет детей 1 сентября и кого не пустят на занятия в школу

Торжественные линейки посетят только 1-е, 9-е и 11-е классы

В Минобре Башкирии пояснили, как у школьников пройдет 1 сентября и кого не будут пускать на уроки. Подробнее о принятых в образовательных учреждениях мерах в связи с пандемией коронавируса рассказал глава ведомства Айбулат Хажин.

Торжественные линейки в День знаний посетят только первые, девятые и одиннадцатые классы. После окончания торжества родители учеников не смогут зайти в школы – так власти намерены минимизировать контакт взрослых и детей.

Учеба начнется сразу, 2 сентября. В школах оборудованы несколько входов, где у педагогов и учеников будут проверять температуру: если она превысит 37,1 градуса, человека не пустят.

Хажин также подтвердил решение о том, чтобы не вызывать детей к доске. Эта норма будет действовать как минимум первые два месяца.