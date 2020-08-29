МЧС Башкирии предупредило о резком ухудшении погоды

В Башкирии в жару обещают дождь и грозу

В Башкирии в последний выходной этого лета, 30 августа, резко ухудшится погода. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в региональном МЧС. В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности.

В республике обещают переменную облачность. Местами прольет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет южным, умеренным – 3-8 метров в секунду, однако при грозе усилится до 17 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит 13-18° (местами похолодает до +8°). А вот днем будет достаточно жарко – обещают 26-31 градусов тепла.