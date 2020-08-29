Радий Хабиров поделился, о чем всегда говорит своим дочерям

фото: vk.com // Радий Хабиров

«Жить полной грудью и напитываться счастьем» – именно такое наставление всегда дает своим дочерям глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он признался в интервью учредителю фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер.

– У них у каждой какие-то свои заботы, проблемы бывают, еще что-то, в учебе, может быть, тяжело, невзгоды какие-то, но я каждый раз говорю, что жизнь дана для счастья. Что я им, на мой взгляд, могу дать? Как-то объяснить, что жизнь на самом деле дана для того, чтобы человек сам был счастлив и дарил счастье и позитив другим. – сказал Хабиров.

Он добавил, что далек от того, чтобы указывать детям, какой путь им выбирать – «вообще этого не хочу. […] …пусть они выберут свой жизненный путь, кем они хотят, пусть станут».

Впрочем, одно требование у Хабирова к детям все-таки есть – хорошо учиться. По его словам, учеба в школе и вузе – «это главные основы и фундамент» для будущей жизни. Он объяснил это на своем примере: «У меня настоящий красный диплом, […] и я понимаю, что получил больше знаний, я был более осведомлен о каких-то там вопросах юриспруденции, это давало мне определенные преимущества. По мнению главы Башкирии, «нет ничего проще», чем хорошо учиться, зарабатывать знания и быть успешным.