Ночью в заброшенном доме в Башкирии подростка ударили ножом в живот

Парня задержали и доставили в отдел МВД

В одном из сел Ишимбайского района Башкирии 16-летнего подростка ударили ножом в живот. Ранение юноше нанес его 15-летний приятель. Инцидент произошел поздней ночью 28 августа в заброшенном здании. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Пострадавшего парня доставили в районную больницу в третьем часу ночи. Ему диагностировали «проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки». Разбираться в ситуации была направлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники выяснили, что за час до госпитализации у подростка произошла ссора с его знакомым. Последний в ходе конфликта достал нож и ударил товарища. Полицейские доставили его в отдел МВД, где он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.