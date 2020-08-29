СК России объявил о начале доследственной проверки приватизации Башкирской содовой компании

фото: БСК

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку приватизации Башкирской содовой компании [БСК] и «выяснить обстоятельства сокращения доли государства» в ней.

Глава правоохранительного ведомства указал на необходимость тщательно исследовать условия сделки, в результате которой власти утратили контроль над активами предприятия. По указанию Бастрыкина следователи дадут «всестороннюю уголовно-правовую оценку» действиям региональных чиновников, которые были связаны со сделками по приватизации БСК.

Напомним, накануне Генпрокуратура заявила о том, что переход прав на предприятие был «произведен помимо воли государства». Материалы своей проверки ведомство передало в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.