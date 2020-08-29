В башкирском городе дети боятся выйти во двор из-за подозрительного мужчины

Мужчина заметил, что его снимают, и сбежал

В башкирском городе Кумертау дети боятся выйти во двор, потому что их пугает подозрительный мужчина. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница. По ее словам, незнакомец «снимает штаны» на игровых площадках. Женщина пыталась зафиксировать это на видео, но «спалилась» – мужчина ее заметил и поспешил прочь.

– Не успела снять, как этот […] опять снимает штаны во дворах! Как с ним бороться-то? Увидел, что я начала снимать и быстро ушёл! Что делать-то? Дети боятся выйти во двор! Призываю всех написать заявление, чтобы его закрыли в больницу! Это просто ужас какой-то! – сокрушается горожанка в соцсетях.

В комментариях она добавила, что мужчина на днях приставал к 9-летней девочке. Она призывает других родителей написать коллективное заявление в полицию и следственный комитет, пока сам извращенец не натворил дел или жители не устроили самосуд.