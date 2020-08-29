В Уфе до 10 октября перекроют часть улицы Ленина

фото: мэрия Уфы

В Уфе до 10 октября 2020 года перекроют участок улицы Ленина. Речь идет об отрезке от улицы Пушкина до бульвара Ибрагимова. Ограничение движения транспорта здесь введено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за перекрытия изменена схема маршрута общественного транспорта, а также приостановлено движение троллейбусов на указанном участке.

Власти башкирской столицы просят горожан с пониманием отнестись к вводимому ограничению и приносят извинения за возможные неудобства.