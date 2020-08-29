Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Установлена личность 29-й жертвы коронавируса из Башкирии

Это пожилая женщина, и у нее были тяжелые сопутствующие заболенивая
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
КомментироватьОставить комментарий
В Башкирии за август было зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса

В Башкирии за август было зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав Башкирии обнародовал информацию о 29-й жертве коронавируса. О смерти от COVID-19 еще одного жителя республики стало известно 29 августа.

Как пояснили в ведомстве, скончалась 78-летняя жительница города Стерлитамака. У нее были сопутствующие заболевания и осложнения со здоровьем: дистрофия паренхиматозных органов и венозная недостаточность. Отметим, что за август 2020 года это уже седьмой летальный случай, напрямую связанный с коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на 29 августа в Башкирии зафиксировано 7731 носителей COVID-19.

Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости