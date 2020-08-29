Радий Хабиров показал место в Уфе, где любил гулять в студенческие годы

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что в студенческие годы любил гулять по мосту через реку Белую в Уфе. Об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях.

– Я помню этот мост еще со студенческих лет. Любили гулять там по вечерам - изредка, когда было время. А с появлением фотоаппаратов - и фотографироваться. Особенно на закате, с видом на Белую…– написал руководитель республики, прикрепив к посту фотографии с рабочей поездки на стройку вставки между старым и новым Бельскими мостами.

Длина возводимой конструкции составит 680 метров, там будет три полосы по 3,75 метра для движения автомобилей. Сегодня, 29 августа, рабочие сдвинули первый пролет. Открыть движение планируется к концу 2021 года. После этого начнется реконструкция старого моста, который был построен еще в 50-х годах прошлого века.