В трех районах Уфы в начале сентября запланировано отключение воды

Отключение воды запланировано на 2, 3 и 4 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

В некоторых домах Советского, Кировского и Орджоникидзевского района Уфы со 2 по 4 сентября сентября запланировано отключение воды – как горячей, так и холодной. Об этом сообщает «Уфаводоканал». Ресурсоснабжающая компания опубликовала график приостановления подачи воды.

Советский район. Воды не будет в период с 10:30 2 сентября до 5:30 3 сентября из-за ремонтных работ на дороге по улице Комсомольской. Водоснабжения отключат по следующим адресам:

– улица Комсомольская, 14, 16, 17, 42;

– улица Города Галле, 4, 8, 8а, 9, 10.

Кировский район. Воды не будет в период с 10:00 до 17:00 3 сентября из ремонта водопроводной линии. Без водоснабжения останутся дома на:

– улице Кирова, 95, 97, 99, 104, 106, 128/1, 128/2а, 128/2;

– улице Крестьянской, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 53, 57, 59, 61, 63.

Орджоникидзевский район. Воды не будет в период с 11:00 3 сентября до 10:00 4 сентября из-за ремонта водопроводной линии. Горячей и холодной воды не будет по адресам:

– улица Комарова 34а, 36, 36а;

– улица Первомайская 3а, 5/1.