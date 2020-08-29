В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом и подтверждена еще одна смерть

Коронавирус унес жизнь еще одного человека

В Башкирии с начала пандемии по состоянию на 29 августа коронавирусом заразились 7731 человек. Прирост за сутки составил 33 инфицированных. Подтвердилась смерть от COVID-19 еще у одного жителя – это 29-й по счету летальный исход за все время. Личность умершего в ближайшее время раскроет региональное министерство здравоохранения.

По оперативным данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с учета по выздоровлению было снято еще 22 человека. Всего после лечения выписано 6899 жителей.