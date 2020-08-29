В Башкирии на бельевой площадке перед домом с собой покончила 16-летняя школьница

Что побудило школьницу покончить с собой, выяснят правоохранители

В башкирском селе Чекмагуш с собой покончила 16-летняя школьница. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Тело десятиклассницы было обнаружено на бельевой площадке перед жилым домом ранним утром 27 августа. Ее заметили местные жители. Они и вызвали правоохранителей и медиков. Полицейские выяснили, что погибшая состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Теперь им предстоит узнать, какие события в жизни девушки стали причиной для суицида.

По данным собеседника, на месте происшествия работали сотрудники МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Криминалисты изъяли на исследование два сотовых телефона, веревку, одежду школьницы и нож.