«Я с отцом не "набылся"»: Хабиров поделился личными переживаниями о своих родителях

Хабиров потерял отца в 37 лет

В интервью учредителю фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что для него значат родители. По словам руководителя республики, и отец, и мать для него дороги, и он на них всегда ориентируется.

– Просто у отца беру что-то свое, у мамы – что-то свое. Я вообще считаю, что я с отцом не "набылся", это совершенно точно, потому что он умер [от инфаркта], когда ему было 73 года, а я считаю, что это очень неправильно. Все-таки человек должен за 80 пожить, и вот эти годы, когда можно было бы с ним на завалинке посидеть, я недополучил в силу того, что он так внезапно ушел, – сказал Хабиров.

Глава Башкирии признался, что уважал своего отца за ум и основательность, и он не успел нахвататься от него этих качеств, поскольку ему в момент смерти папы было 37 лет. «Все равно еще молодость […] до мудрости еще было далеко. Мне кажется, если бы он пожил, я бы еще больше от него впитал».

В заключение темы Хабиров добавил, что видит миссию отцов и родителей в том, «чтобы они подольше были со своими детьми».