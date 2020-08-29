Радий Хабиров рассказал, как переживал развод с первой женой

Выбраться из кризиса после разрыва продолжительных отношений Хабирова помогла вторая супруга - Каринэ

Глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью учредителю фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер. Во время разговора политик рассказал, как в 2013 году переживал развод с первой супругой Ларисой Лукьяновой. Он назвал конец тех отношений «катастрофой».

– В моей жизни была – и надеюсь, больше не будет – только одна катастрофа. Когда после долгих лет жизни оказалось что, вот, я развелся. Это была катастрофа, от которой я отходил несколько лет, и… ну, было довольно сложно, понимаете? То, что произошло, было крушением всех моих моральных устоев, моих представлений о жизни, представлений о том, как быть, я себя не уважал, – поделился Хабиров.

Он добавил, что у людей бывают переживания еще страшнее, однако для него «это было тяжелое испытание». Хабиров сказал, что оно разрешилось после встречи со второй женой – Каринэ, благодаря которой у него «произошла душевная реинкарнация». Глава Башкирии поблагодарил «судьбу и Всевышнего» за второй и единственный шанс быть счастливым.