Главному прокурору Башкирии назначили новых заместителей

У прокурора Башкирии появились новые заместители

Главному прокурору Башкирии Владимиру Ведерникову назначили новых заместителей. Соответствующий приказ издала Генпрокуратура России.

Новыми замами руководителя правоохранительного ведомства стали старшие советники юстиции Валерий Кузьмин и Руслан Абзалетдинов.

Кузьмин родился в 1980 году в Узбекистане. В 2002 окончил БашГУ, тогда же начал служить в прокуратуре республики. Был помощником прокурора Бижбулякского района, заместителем прокурора в Куюргазинском районе. В 2005 году его перевели в управление по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры. В 2011 году занял пост начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Абзалетдинов родился в 1980 году в башкирском городе Белебее. В 2002 окончил БашГУ, затем поступил на службу в прокуратуру. Работал помощником прокурора Стерлибашевского района, следователем прокуратуры Альшеевского района, старшим следователем, старшим помощником в Белебеевской межрайонной прокуратуре, заместителем прокурора Иглинского района. В 2007 году возглавил прокуратуру Баймакского района, в 2011 – Иглинского.