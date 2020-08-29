Популярный врач из Уфы предупредила об опасности меда

Чрезмерное потребление меда может навредить здоровью Фото: Евгения ГУСЕВА

Популярный врач из Уфы и блогер Регина Доктор (Регина Ахуньянова) на своей странице в инстаграме написала об опасности меда.

По словам Регины, действительно качественный мед содержит в себе биологически активные вещества, но при этом слаще сахара и «по количеству простых углеводов сильно превышает многие сладости». В нем много фруктозы, которая может стать причиной жирового гепатоза печени.

– Везде нужна норма. 2-3 чаи ные ложки можно включать в рацион, и, как показало крупное исследование, в период ОРЗ, кашля и недомогания, – написала блогер, отметив, что мед помогает смягчить кашель и облегчить дыхание.

Регина Доктор призывает помнить, что мед – это не полезная замена сахара, количество потребления и того, и другого необходимо снижать.