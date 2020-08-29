Радий Хабиров обновил указ о повышенной готовности: что изменилось

Глава Башкирии внес поправки в режим повышенной готовности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ с поправками был опубликован 28 августа.

Согласно новой версии указа, в республике отменены некоторые ограничения и введены дополнительные послабления. Приводим основные положения редакции:

– обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронически больных граждан отменяется;

– до 31 августа дети, не достигшие 17 лет, не должны быть на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 10:00;

– до 31 августа продолжают работу дежурные группы в детсадах с численностью не более 15 детей;

– с 1 сентября открываются детские кружки, секции и кинотеатры – разумеется, при строгом соблюдении санитарных правил;

– с 1 сентября возобновляют работу детские сады и школы;

– колледжи: с 1 сентября очно и с заселением в общежития будут учиться студенты первых и выпускных курсов. Остальные курсы уходят на производственную практику «преимущественно по месту проживания». Со 2 октября все студенты начнут учиться очно, «в том числе при чередовании с дистанционным обучением;

– вузы: с 1 сентября очно и с заселением в общежития будут учиться студенты первых курсов бакалавриата и магистратуры. Остальные курсы переведены на дистанционный режим обучения. Со 2 ноября до окончания первого семестра студенты уже первых курсов перейдут на «удаленку», а остальные начнут учиться очно.