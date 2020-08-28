Синоптики Башкирии рассказали, какая погода будет в День знаний

В День знаний в Башкирии сохранится теплая погода Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии День знаний-2020 1 сентября будет «по-летнему теплым». Об этом сообщили синоптики Башгидромета. Температура воздуха в этот день прогнозируется в районе +26,+31°. При этом в отдельных северных районах республики возможны дожди. Затем, ближе к середине недели по всему региону ожидается понижение температуры воздуха.

Специалисты также дали прогноз на ближайшие выходные. Погоду 29 и 30 августа будет определять теплая воздушная масса. В ночные часы столбики термометров покажут +12, +18° (в горных районах температура понизится до +8°), а днем +26,+31° (по северу +23°). Кратковременные дожди ожидаются в западных и северо-западных районах Башкирии.

Напомним, в республике торжественные линейки по случаю Дня знаний в 2020 году смогут посетить ученики только 1-х, 9-х и 11-х классов.