Стало известно, сколько жителей Башкирии зарегистрировались как самозанятые

Фото: Алексей Булатов

Накануне в управлении ФНС по Башкирии рассказали, сколько жителей республики зарегистрировались как самозанятые. Напомним, это категория граждан, которые платят налог на профессиональный доход.

На 1 августа 2020 года в Башкирии 20352 самозанятых. Как пояснили в башкирском управлении Налоговой службы, в Уфе проживет 6731 самозанятый. Также в качестве самозанятых зарегистрировались многие жители Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Октябрьского и в Уфимском, Белебеевском и Туймазинском районах республики.

Что касается возраста самозанятых, то налоговики отметили, что активнее других регистрировались молодые люди от 20 до 35 лет. В общей массе самозанятых их оказалось порядка 52%. На втором месте – граждане в возрасте от 35 до 65 лет – 42%.