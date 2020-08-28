Вице-премьер Башкирии Андрей Назаров оценил свинокомплекс, против строительства которого выступали местные жители

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Накануне первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров прибыл в Белебеевский район, где посетил строящийся свинокомплекс. Его строит «дочка» ГК «Таврос», запуск запланирован на 2022 год. По словам инвесторов, свинокомплекс позволит создать в районе 1168 новых рабочих мест.

- Это действительно большой и важный проект. После того как комплекс будет построен, он войдет в пятерку крупнейших свинокомплексов страны. Здесь глава района с коллегами, инвесторы провели большую работу для организации данного производства на территории района, - заявил Андрей Назаров.

Напомним, жители деревни Красный Яр, где строится комплекс, выступили резко против этого проекта. Они требовали, чтобы ферму построили дальше от их домов.