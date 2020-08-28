В онлайн-приемную властей Башкирии поступило несколько обращений с просьбой снизить стоимость обучения в вузах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители Башкирии просят у региональных властей снизить стоимость очного обучения в университетах из-за перехода большинства курсов на дистанционный режим. Напомним, с 1 сентября в вузы будут ходить только первые курсы бакалавриата и магистратуры.

За последнюю неделю в адрес электронной приемной органов власти республики пришло как минимум пять обращений по теме стоимости обучения в дистанционном режиме. Некоторые студенты жалуются, что вузы повышают плату за обучения «на несколько тысяч рублей».

– Мнoгиe cтудeнты, учaщиecя нa кoммepции, пpoизвoдят oплaту кaк oбычнo зa oчнoe пoceщeниe, нo вeдь в пepиoд диcтaнциoннoгo oбучeния вce лeкции и зaнятия пpoxoдили в зaoчнoм peжимe. Пoэтoму xoтeлocь бы узнaть, вoзмoжнo ли cнизить cтoимocть oбучeния в вузах в этoм гoду из-зa cлoжившийcя cитуaции? – так звучит один из вопросов.

С такой же просьбой выступили и родители учащихся колледжей:

– Платить за самообучение 54 000 с лишним совсем неприятно. Прошу рассмотреть данный вопрос и хотелось бы уменьшить стоимость обучения, ведь это даже не похоже на заочное обучение, дети сами обучаются в домашних условиях, учителя не объясняет программу и тем более не проводятся практические занятия по профессии, – негодует житель Башкирии.