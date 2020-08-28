Житель Уфы оштрафован на 1,5 млн рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Мужчине придется выплатить 1,5-миллионный штраф

Жителя Уфимского района Башкирии оштрафовали на 1,5 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Об это сообщили в СК республики.

В мае текущего года 44-летний мужчина предложил силовику 400 тысяч рублей, чтобы тот помог получить разрешение на въезд в Россию знакомому, которому запрещено пребывать в стране длительное время. Сотрудник ФСБ доложил о склонении к получению взятки своему руководству. При передаче первой половины денег злоумышленника задержали.

Во время следствия и на суде обвиняемый признал свою вину. Ему назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.