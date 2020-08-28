В Челябинской области обнаружен гнилой труп молодого вахтовика из Башкирии

На территории Саткинского района он попросил водителя автобуса высадить его и после этого пропал.

Спустя два месяца в Сатке Челябинской области прекратили поиски 24-летнего парня из Башкирии. К сожалению, Айрата Бахтиярова нашли мертвым в лесу. На его тело с гнилостными изменениями наткнулись местные грибники. Они сразу заявили об этом в полицию.

Известно, что 19 июня Айрат ехал домой в Башкирию с Сургута. На территории Саткинского района он попросил водителя автобуса высадить его и после этого пропал.

Родные обратились к родственникам и волонтерам. Но поиски завершились трагически. Труп Айрата нашли в 100 метрах от трассы. По предварительным данным, он мог покончить с собой.