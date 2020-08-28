Следовавший в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе «по техническим причинам»

Самолет приземлился на запасном аэродроме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе 28 августа по техническим причинам вынужденно приземлился самолет, следовавший из Самары в Сургут. Городская и Куйбышевская транспортные прокуратуры начали проверку по факту инцидента.

Лайнер B-737 авиакомпании Ак Ютэйр утром вылетел из аэропорта Курумоч. В пути у самолета возникли неполадки, из-за чего он в 12:24 (по Уфе) приземлился на запасном аэродроме башкирской столицы. На борту находилось 126 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.

«По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.