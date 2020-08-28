Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло почти 7,7 тысячи человек

В больницах Башкирии лежат 63 носителя коронавируса

В Башкирии с начала пандемии и по состоянию на 12:00 28 августа подтверждено 7698 случаев коронавируса. За сутки инфекция подтвердилась у 31 человека. Данные представила пресс-служба администрации главы республики.

Количество выздоровевших тем временем тоже растет – за все время с учета было снято 6877 человек (18 – за последние 24 часа). На лечении сейчас остаются 793 носителя COVID-19, 63 из них находятся в больницах, 730 инфицированных сидят на самоизоляции, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме.