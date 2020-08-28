Оборот всех организаций Башкирии в 2019 году составил 3,9 трлн рублей

Вице-премьер Башкирии рассказал об экономических показателях

В 2019 года оборот всех организаций Башкирии составил 3,9 трлн рублей. 67% из этой суммы – товары и услуги собственного производства. Экономическими показателями на встрече с предпринимателями поделился вице-премьер республики Андрей Назаров.

Более 40% валового регионального продукта региона приходится на долю промышленности. Затем по размеру вклада в ВРП следует агропромышленный комплекс. По объему продукции сельское хозяйство Башкирии занимает 8-е место в России, а животноводство – 4-е.

Власти республики также отмечают положительную динамику в сфере туризма – турпоток в 2019 году составил 2,7 млн человек (9-е место в России).

Малым и средним бизнесом сейчас занимается 12% жителей и 27,8% трудовых ресурсов Башкирии. По состоянию на август число субъектов предпринимательства республики составил порядка 120 тысяч единиц.