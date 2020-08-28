В Уфе без вести пропала молодая женщина в красном плаще

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе поисковая организация «Лиза Алерт» объявила о розыске 35-летней Ирины Уваровой. Женщина пропала без вести 26 августа – вышла из дома и не вернулась. Близкие горожанки обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Последним требуется помощь добровольцев для прочесывания всех районов башкирской столицы.

Приметы: рост – 160 см, среднее телосложение, светлые волосы, карие глаза.

В день пропажи была одета в красный плащ ниже коле, черную футболку, красные спортивные брюки и розовые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ирины Уваровой, просят обратиться по одному из номеров: 8(800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112 (экстренный номер).