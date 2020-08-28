Башстат подсчитал, сколько будет стоить минимальный набор первоклассника

Минимальный набор для мальчика обойдется дешевле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Башстата выяснили, сколько денег надо потратить на минимальный набор первоклассника. Специалисты составили таблицу трат на мальчика и на девочку. В перечень товаров вошли одежда, обувь и канцтовары. На каждую позицию определялась средняя птребительская цена по республике.

Чтобы подготовить к первому классу мальчика, родителям придется потратить как минимум 13 865 рублей – 9 759 на одежду и 4 106 на канцтовары. Самая дорогая покупка в перечне Башстата – ранец: он обойдется в 2086 рублей. Школьная форма обойдется в 4 461 рубль – 1 519 рублей стоят брюки, 1734 рубля – сорочка (2 штуки), и 1208 рублей – джемпер.

Собрать в школу девочку обойдется чуть дороже – 14 457 рублей. Общая сумма выросла за счет блузок – две штуки в среднем стоят 2 536 рублей.

Полный перечень товаров и цен – в таблице ниже: