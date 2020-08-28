Власти Башкирии пояснили, кто из переболевших COVID-19 получит сертификат на 49 тысяч рублей

Стоимость сертификата составляет 49 тысяч рублей

В министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии рассказали, какие категории граждан из числа переболевших коронавирусом смогут получить сертификат на 49 тысяч рублей для поездки в санаторий. Он будет выдаваться за счет республиканского бюджета тем, кто подхватил COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Соответствующее постановление подписал руководитель республики Радий Хабиров.

Сертификат в размере 49 тысяч рублей, согласно данным Минтруда, смогут получить следующие категории граждан:

– медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом;

– работники соцучреждений Минтруда, продолжающие деятельность в условиях карантина или изоляции;

– работники учреждений Минздрава и Минобра с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, продолжающие осуществлять свою трудовую в условиях карантина или изоляции;

– соцработники, оказывающие услуги гражданам в период самоизоляции и участвующие в работе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции; волонтеры;

– сотрудники Роспотребнадзора, «Центра гигиены и эпидемиологии»;

– сотрудники органов внутренних дел, работающие на выезде и в оцеплении, патрулирующие улицы, охраняющие ковид-госпитали;

– сотрудники МЧС.

С подробной информацией о предоставлении сертификатов можно ознакомиться на сайте Минтруда Башкирии.