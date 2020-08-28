Жених Гульназ Асаевой рассказал о том, будет ли продолжать петь и любит ли свою невесту

Фото: instagram.com/asaeva_official/

Вильдан Шамсутдинов, жених Гульназ Асаевой, накануне высказался на тему творчества. Аудитория ему задала такие вопросы, во-первых, из-за конфликта с Радиком Юльякшином, а во-вторых – из-за того, что Вилли с головой ушел в сетевой бизнес.

- «Будете ли петь в дальнейшем?» - друзья, конечно! Творчество – это неотъемлемая часть моей жизни, и без него я буду чувствовать себя опустошенным. Творчество во мне никто не сможет отобрать! «Вы теперь с Гульназ будете вместе петь?» - дуэтом становиться мы не собираемся, у нее свое видение, у меня свое, касаемо создания песни, - написал Вильдан.

Также подписчики поинтересовались, под каким псевдонимом будет петь Вильдан. Он отметил, что на национальной сцене будерт выступать под своим именем – Вильдан Шамсутдинов.

- «Любишь Гульназ?» - несомненно, - подытожил Вилли.

Напомним, что 18 июля Гульназ Асаева сообщила о своем никахе. Будущим супругом оказался молодой исполнитель Вильдан Шамсутдинов. Он состоял в лейбле «Элвин Грей», но в начале августа Юльякшин сообщил о конфликте с ним. В лейбле Вилли больше не состоит, исполнять песни и использовать псевдоним не может.