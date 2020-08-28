«Будет не хватать тебя»: в Башкирии умерла молодая мать двоих детей, боровшаяся со смертельной болезнью

До последнего молодая женщина не сдавалась болезни ради маленьких детей

В Башкирии простятся с 33-летней жительницей Нефтекамска Юлией Авхадиевой (Шабалиной). Молодая мать двоих сыновей почти год упорно боролась со смертельно-опасной болезнью – раком желудка четвертой стадии, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. О кончине Юлии сообщил ее отец на странице в соцсетях.

- Рано утром ушла наша Юлия, нам будет не хватать тебя, дочка, - написал безутешный отец.

Похороны Юлии состоятся сегодня, 28 августа, в Нефтекамске, где родилась и выросла женщина.

Напомним, что о непростой истории борьбы молодой женщины с болезнью «Комсомолка» писала еще весной этого года. Тогда Юлия рассказала, что ей изначально поставили неверный диагноз, и долгое время лечили от другой болезни – от кисты яичников, хотя изначально опухоль развивалась в желудке. Когда, наконец, врачи обнаружили онкологию и начали химиотерапию, драгоценное время было упущено, и болезнь перешла в последнюю стадию, пустив метастазы по всему организму. Юлия не сдавалась до последнего, искренне веря, что сможет выздороветь ради своей семьи и любимых детей.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования семье умершей Юлии Авхадиевой.