Поп-звезда Гузель Уразова рассказала о четвертой беременности

В январе в интервью с «КП – Уфа» Гузель заявила, что если Бог им даст еще одного ребенка, они будут счастливы.

27 августа популярная певица Татарии и Башкирии Гузель Уразова поделилась хорошими новостями – артистка беременна. Совсем скоро в звездной семье родится четвертый ребенок.

- Многие у меня спрашивают, Гузель, вы ждете малыша? Я, конечно, не люблю заранее делиться такими сокровенными моментами, но расскажу. Я всегда мечтала о троих детях, а здесь Всевышний решил нам подарить еще одно большое счастье. Мы этому безмерно рады. Ждем тебя, мой малыш, - написала певица.

Символично семья сфотографировалась у центра семьи "Чаша" в Казани.

К слову, несколько дней назад она со своим мужем Ильдаром была в магазине детской одежды. Пара выбирала одежду для младенцев. На вопросы аудитории Гузель ответила, что покупают малышу друзей. Уже тогда самые внимательные подписчики заметили, что Гузель находится в положении.

В январе в интервью с «КП – Уфа» Гузель заявила, что если Бог им даст еще одного ребенка, они будут счастливы.

- На все воля Всевышнего. Даст Бог – значит, еще родим, - говорила певица.

Сейчас в семье певцов растут трое детей – Эллари, Камиль и Самира.