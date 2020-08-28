В Башкирии водитель без прав погубил свою пассажирку

фото: ГИБДД РБ

В Ишимбайском районе Башкирии 41-летний водитель погубил свою пассажирку. Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел поздним вечером 27 августа на первом километре трассы Ишимбай-Алебастровый, сообщили в региональной ГИБДД.

Местный житель за рулем «девяносто девятой» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина опрокинулась. Водителя с различными травмами госпитализировали, а его 42-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Автомобилист был лишен водительских прав. Госавтоинспекция начала расследование по факту ДТП.

27 августа на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых один человек погиб и 15 – получили травмы.