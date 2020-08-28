Минздрав Башкирии рассказал, кому положен бесплатный анализ на коронавирус

По информации регионального минздрава, в Башкирии положена диагностика нескольким категориям населения. В ведомстве опубликовали список граждан, которые могут рассчитывать на обследование за счет обязательного медицинского страхования.

В перечень таких пациентов попали больные с внебольничной пневмонией, ОРВИ, готовящиеся к выписке и экстренно поступившие пациенты, пациенты перед плановой госпитализацией и заболевшие коронавирусом.

Также бесплатно провериться могут те, кто контактировал с носителями COVID-19, лица старше 65 лет с симптомами ОРВИ, медики, постояльцы социальных учреждений при наличии симптомов, вахтовики.

Диагностика положена также персоналу медицинских организаций и летних детских лагерей.