«Очень символично»: глава Башкирии тепло отозвался о своем визите в Татарию

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях написал впечатления от визита в Татарстан. Напомним, руководитель региона поехал в соседнюю республику сегодня, 27 августа.

Хабиров объяснил в своей публикации, что во время визита он вместе с Рустамом Миннихановым открыли памятник Мустаю Кариму. «Татарстан и Башкортостан - братские республики навек», – прокомментировал он.

«Открытие памятника нашему знаменитому земляку в сердце Татарстана – очень символичное и яркое событие <…> Наш духовный наставник, мастер слова, поэт, фронтовик, Мустай Карим любил Татарстан и выступал за братскую дружбу двух республик и народов», – продолжил глава.

По его словам, открытие памятника в год столетия Татарстана является своеобразным символом дружбы между республиками.