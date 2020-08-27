Жителей Башкирии синоптики предупредили о надвигающейся жаре

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие два дня, согласно которому в регионе ожидается нетипичная для этого времени года жара. По данным метеоцентра, в республике температура перевалит за 30°.

По информации синоптиков, 28 и 29 августа ночью осадков не будет, но небольшой дождь пройдет днем, 29 августа. Ветер обещают южный юго-западный, днем порывистый, ночью умеренный.

Температура воздуха в ночь на 28 августа составит 12-17°, по востоку до 7°. На 29 августа, отмечают синоптики, будет около 13-18°, по востоку до 8°. По-настоящему жарко будет днем – 28 и 29 августа столбик термометра повысится до 26-31°.

В Башгидрометцентре передавали ранее, что возвращение тепла после холодной недели, обусловлено смещением черноморской воздушной массы.