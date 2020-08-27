Жительница Башкирии сгорела заживо из-за спиртного и сигареты

Мертвую женщину во время тушения пожара обнаружили спасатели Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спиртное и сигарета стоили жизни жительнице башкирского города Стерлитамака – женщина случайно устроила пожар в доме и погибла.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, трагедия случилась вечером 26 августа, когда на первом этаже жилой «пятиэтажки» загорелась квартира. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. В ходе тушения жилища пожарные обнаружили частично обгоревшее тело 53-летней горожанки.

Дознаватель аварийного ведомства установил предварительную причину возгорания – «неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения». Из поврежденной огнем квартиры правоохранители изъяли тот самый окурок, который, по всей видимости, и привел к смерти женщины. Тело погибшей было направлено на судмедэкспертизу.