В Уфе суд оштрафовал врача за поддельную справку c отрицательным тестом на COVID-19

Сотрудник медучреждения работал с положительным тестом на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировский районный суд Уфы на 25 тысяч рублей оштрафовал заведующего терапевтическим отделением одной из городских поликлиник за ложную справку с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Суд признал специалиста виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия населения. Врач выдал пациенту, прошедшему обсервацию в санатории после прибытия из Таджикистана, справку с отрицательными результатами на COVID-19. На основе этого документа пациент уехал работать в медучреждение в городе Нефтекамске. Позже выяснилось, что по протоколу лабораторных испытаний тест у него был положительным.

Врачу избрали наказание «ниже низшего предела» - его оштрафовали на 25 тысяч рублей.